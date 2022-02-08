Ученые выяснили новые факт о древних гигантских акулах — мегалодонах

Мегалодоны вымерли около 3 миллионов лет назад. К тому же их скелет, как и других акул, состоял из хрящей, а не из костей. Поэтому найти останки этих рыб практически невозможно.

Ученые из США выяснили, что современная наука на самом деле не знает, как именно выглядел мегалодон – гигантская доисторическая акула.

Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Science Alert.

Ранее ученые проводили исследования, чтобы выяснить, как именно выглядело это колоссальных размеров существо. Сперва считалось, что их внешний вид был практически идентичен виду современных больших белых акул.

В другом исследовании ученые вывели предполагаемый внешний вид мегалодона из данных о форме плавников и тела пяти современных акул и их «родственников.

Однако новое исследование, которое проводилось под руководством Филиппа Стернеса из Калифорнийского университета в Риверсайде доказало, что все предыдущие выводы неверны.

По словам ученых, нет никаких подтверждений того, что мегалодон выглядел именно так, как представляет наука.

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