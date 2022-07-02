Ученые выяснили новый факт об опасных вирусах

По словам экспертов, патогены, которые колонизируют микропластик в воде и используют его как свой транспорт, представляют риск для здоровья людей.

Группа ученых из Стерлингского университета в Великобритании выяснили, что опасные вирусы остаются заразными в пресной воде еще три дня после попадания в такую среду. Это происходит за счет прикрепления из к микрочастицам пластика. Речь идет о ротавирусе и других кишечных инфекциях.

По словам исследователей, современные очистительные сооружения пока не могут улавливать микропластик.

Как рассказал профессор и руководитель проекта Ричард Квиллиам, трех дней достаточно для того, чтобы вирус мог добраться от очистительного сооружения до пляжа и территории, где купаются люди.

Эти частицы так малы, что во время купания люди могут проглотить их, не заметив.

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