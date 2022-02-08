Ученые выяснили, сколько метеоритов упало в Антарктиде

Алгоритмы проанализировали данные метеорологических спутников, скорость течения льда, а также геометрию снежных покровов Антарктиды. Камни накапливались на континенте на протяжении многих лет, сохраняясь в холодном пустынном климате.

Ученые из Делфтского технического университета, Голландия, смогли выяснить, что по всей Антарктиде находится примерно 300 тысяч осколков метеоритов.

Об этом сообщает Science Advances.

По словам ученых, все эти осколки удалось обнаружить. Была составлена специальная интерактивная карта при помощи технологии искусственного интеллекта. Эксперты провели анализ данных, которые собрали метеорологические спутники, а также скорость таяния льда, геометрическую информацию покровов Антарктиды.

Точность карты, по словам ученых, примерно 80 процентов.

Ученые рассказали, что главной сложностью, с которой им пришлось столкнуться, — это суровый климат Антарктиды. Многие области ранее вообще не исследовались.

Ранее Курсор сообщал, что извержение вулкана у Тонга спровоцировало сильные волны даже в Антарктиде.

Кроме того, мы писали, что ученые обнаружили в Антарктике ледяных рыб.

Еще напомним, что ученые предупредили, что человечество может уничтожить Антарктиду.

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