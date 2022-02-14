Ученые выяснили удивительный факт о свойствах ядра Земли

По словам авторов, их открытие поможет объяснить еще одну особенность внутреннего ядра – его влияние на изменяющиеся со временем сейсмические колебания.

Китайские ученые выяснили, что ядро Земли может быть в жидкой и жесткой фазе одновременно. Все дело в том, что оно, как предполагается, состоит из суперионных сплавов.

Исследование опубликовано на сайте Nature.

Структуры в ядре, как сообщили ученые, состоят из 64 атомов. Они включают в себя железо, никель, а также набор различных легких элементов.

Суперионное состояние – это особое промежуточное состояние материи, показывающее и свойства твердого вещества, и свойства жидкого.

Эксперты уверены, что внутреннее ядро нашей планеты находится в суперионном состоянии. Главный элемент в нем – железо, которое образует суперионные сплавы с легкими элементами (водород, углерод, кислород).

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле. Ученые считают, что миру пора готовится к масштабной катастрофе на планете. Наводнения, засухи, пожары и другие природные явления могут нанести планете ущерб, сравнимый с мощным извержением вулкана или падением астероида.

Кроме того, мы писали, что ученые предположили, что произойдет, если Земля перестанет вращаться. Земля вращается вокруг Солнца уже миллиарды лет, но сейчас этот процесс незначительно замедлился. Астроном Кильского университета Жакко ван Лун заявил, что полная остановка ее движения практически невозможна.

Еще напомни, что ученые предположили, что вода могла попасть на Землю из космоса.

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