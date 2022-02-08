Ученые обнаружили в Европе странного плоского червя и назвали его в честь коронавируса

Ученые из Франции обнаружили на территории Европы новый вид плоских червей, который было решено назвать Humbertium covidum. Эти черви являются хищниками. За счет своей формы головы их также называют червями-молотами.
Об этом сообщает Science Alert.
Как рассказал представитель Национального музея Естественной истории Франции Жан-Лу Жюстин, в честь коронавируса червя назвали для того, чтобы отдать дань уважения всем умершим людям во время пандемии. Кроме того, исследование проводилось и писалось во время карантина.
Черви Humbertium covidum имею длину около трех сантиметров. Их окрас – черный. Они были найдены не только на территории Франции, но и в Италии. Предполагается, что они каким-то образом могли прибыть в Европу из стран Азии.
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