Ученые заявили, что Солнце может помочь обнаружить инопланетян

Американские ученые выдвинули новую теорию о том, как можно услышать сигналы от инопланетян.

По словам ученых, внеземные цивилизации могли создать свою межзвездную сеть связи, используя звезды. Если это действительно правда, то можно будет услышать сигналы от внеземного разума, транслирующийся с помощью Солнца.

Об этом сообщает Space.

Альберт Эйнштейн в общей теории относительности предсказывал существование гравитационного линзирования, которое со временем удалось подтвердить. Суть гравитационного линзирования в том, что гравитация массивных космических объектов может изменять направление света от фоновых объектов, находящихся очень далеко от нашей планеты. Свет от далеких объектов фокусируется и увеличивается, когда проходит через объекты-линзы, и благодаря этому ученые наблюдают за звездами и галактиками, свет которых нельзя уловить напрямую.

По словам ученых из Университета штата Пенсильвания, гравитационное линзирование можно использовать для того, чтобы усилить радиосигналы. Они также добавили, что инопланетяне, возможно, уже используют это.

Согласно их предположению, внеземные цивилизации могли создать свою собственную сеть межзвездной связи при помощи звезды, которая может значительно усиливать сигналы. По их мнению, Солнце может быть одной из многих точек ретрансляции сигналов в нашей галактике. они считают, что, поймав эти сигналы, можно будет подтвердить существование внеземных цивилизаций, а также принять участие в галактическом общении.

Согласно теории ученных, инопланетяне создали сеть общения, которая очень напоминает сеть связи для мобильных телефонов на Земле.

Ученые заявили, что, если правильно разместить космические аппараты, передающие сигналы вокруг звезды, то, используя гравитационное линзирование, звезда усилит эти волны и передаст дальше. Ученые надеются поймать такие сигналы.

Ранее Курсор писал, что ученые установили, когда Солнце поглотило собственную туманность. Солнце сформировалось в центре туманности, которое оно впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

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Напомним, что ученые предположили, как инопланетяне могут общаться между собой. Британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.