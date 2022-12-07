Удары Украины по территории рф: министр обороны США сделал заявление

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США не работают над тем, чтобы помешать Украине развивать собственный ударный потенциал большой дальности, чтобы наносить удары по территории рф*.

Об этом сообщает CNN.

Это заявление появилось на фоне ударов по российским аэродромам в Энгельсе, Рязани и Курске. До этого чиновник Госдепартамента США предположил, что именно украинские силы использовали беспилотники, чтобы поразить эти цели. При этом официальных заявлений со стороны Украины не было.

«Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал», — сказал Ллойд Остин.

Также заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что «никто не взял на себя ответственность» за атаки беспилотников и добавила, что «украинский народ невероятно инновационный — они создают собственные дроны, воздушные и морские, которые невероятно эффективны».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя взрывы на российских аэродромах, сообщил, что США не поощряли Украину к ударам по территории рф.

Блинкен, как и другие американские чиновники, отметил, что США известно о фактах ударов беспилотников по территории рф, но у них нет дополнительной информации об этом.

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