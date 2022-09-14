УЕФА наказал немецкий футбольный клуб за нацистское приветствие фаната во время матча Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул дисциплинарные обвинения против клубов «Марсель» и «Айнтрахт», болельщики которых устроили беспорядки во время матча в рамках Лиги чемпионов.

В частности, немецкому клубу предъявили обвинения в четырех правонарушениях, в том числе за «расистское поведение». Это связано с болельщиком, отдавшим нацистское приветствие.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Айнтрахт» уже принес извинения за эту ситуацию, осудил действия фаната и заявил, что является сторонником «терпимости и разнообразия».

«Антисемитские идеи резко контрастируют с недвусмысленными и непоколебимыми ценностями клуба и его корнями», – добавили в немецкой клубе.

Французскому «Марселю» предъявили 5 обвинений, связанные с «беспорядками в толпе». Отметим, что клубы встретились на футбольном поле в рамках Лиги чемпионов во вторник, 13 февраля, где победу со счетом 1:0 одержал «Айнтрахт».

Yesterday Eintracht Frankfurt fans threw up Nazi salute while playing against Marseille. pic.twitter.com/NL2FGhkKSx — StopAntisemitism (@StopAntisemites) September 14, 2022

Ранее мы рассказывали, что ультрас ПСЖ бойкотируют матч с Маккаби в Хайфе, потому что они недовольны жесткими ограничениями со стороны израильского правительства.

Также «Курсор» сообщал, что в Швеции больница несправедливо уволила врача, пожаловавшегося на антисемитские издевательства.

Помимо этого, в Чехии евреи создали памятник из надгробий, украденных нацистами и коммунистами в период Второй мировой войны и Холокоста.