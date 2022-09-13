Лига чемпионов: ультрас ПСЖ бойкотируют матч с Маккаби в Хайфе, названа причина

По словам французских футбольных фанатов, они всегда будут выступать против чрезмерных ограничений свобод во время зарубежных поездок.

Ультрас французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» не поедут на матч 2-го тура Лиги чемпионов в Хайфу против «Маккаби».

Об этом сообщается на Facebook-странице Collectif Ultras Paris.

В своем заявлении группа объясняет свое решение слишком жесткими ограничениями со стороны израильского правительства.

«В эту среду, 14 сентября, наш клуб поедет в Хайфу на второй матч группового этапа в Лиге чемпионов, чтобы встретиться с Маккаби. Мы сожалеем об условиях безопасности, которые вводит израильское государство для того, чтобы путешествовать в страну. Мы всегда будем выступать против чрезмерных ограничений свобод во время поездок. В этих условиях мы чувствуем себя вынужденными бойкотировать эту игру», – говорится в сообщении.

Как известно, на прошлой неделе «Маккаби» проиграл португальской «Бенфике» со счетом 2:0 в матче 1-го тура футбольной Лиги чемпионов.

Израильская команда участвует в групповом этапе турнира впервые с сезона 2009-2010 годов. Тогда «Маккаби» стала первой командой, не забившей ни одного гола во всех шести матчах.

Как сообщал Курсор, один из ключевых игроков ПСЖ не сыграет в матче с хайфским «Маккаби». Французский защитник «Пари Сен-Жермен» Пренель Кимпембе пропустит около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, поэтому у него остается мало времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

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