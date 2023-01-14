Угроза Черноморскому флоту: в британской разведке рассказали об опасениях рф

Министерство обороны Великобритании в своем последнем отчете о российско-украинской войне заявило, что руководство ВМС москвы*, вероятно, считает, что выявило угрозу для Черноморского флота на Новороссийской военно-морской базе.

Министерство заявило, что решение страны вывести в море 10 судов своего флота, вероятно, стало реакцией на «конкретную угрозу», учитывая тип и количество судов.

Вероятно, россия таким образом пытается рассредоточить флот.

«ЧФ [Черноморский флот] в значительной степени по-прежнему опасается предполагаемых угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил, а не наступательным или патрульным операциям», — говорится в сообщении.

Отметим также, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил сегодня, что с начала войны в Украине ВСУ ликвидировали не менее 114 660 российских военнослужащих.

По украинским оценкам, за последние сутки погибли 530 российских военнослужащих.

За минувшие сутки рф также потеряла не менее 6 танков, 6 ББМ, 4 артиллерийских установки, 1 систему ПВО, 2 беспилотных летательных аппарата тактического звена, 13 грузовиков и заправщиков и 2 единицы спецтехники.

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Кроме того, в рф рассказали, как готовы завершить войну в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.