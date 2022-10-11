«Находились в аду»: Украина вернула тела военных, погибших во время теракта в Еленовке

«Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!», — сказал чиновник.

Украина вернула тела 62 военных, среди них есть погибшие во время теракта в Оленовке военнопленные.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Там отметили, что переговоры были тяжелыми, но все же удалось добиться согласия.

«Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!», – сообщил Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

Информацию о возвращении тел погибших в Еленовке подтвердил и экскомандир полка «Азов» Максим Жорин.

«Сегодня Украине удалось вернуть тела еще 62 погибших воинов. Среди них – наши азовские собратья, погибшие в результате спланированного россиянами теракта в Оленовке. Точное количество жертв этого преступления и список погибших можно будет определить только после идентификации», – заметил Жорин.

29 июля на территории колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области произошел взрыв. Он раздался в бараке, где находились украинские военнопленные.

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