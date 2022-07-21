Украинские артиллеристы получили на вооружение пушки «Рапира»: обнародованы зрелищные фото

11:27, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Нацгвардия Украины получила на вооружение 100-мм пушки МТ-12 «Рапира». Эксперты предполагают, что оружие Украине поставила одна из стран бывшего Варшавского договора.

На странице МВД Украины в Facebook сообщается, что артиллеристы одной из бригад Северного оперативного территориального соединения Национальной гвардии Украины получили 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Военнослужащие этих орудий обучены уничтожать бронетехнику рф* и поддерживать действия механизированных частей Украины.

Defense Express предполагает, что такое оружие Нацгвардия Украины получила еще во время войны. И именно поэтому до сих пор продолжается подготовка бойцов Национальной гвардии, которые в будущем будут использовать эти противотанковые орудия против оккупантов.

Присмотревшись к фото, можно увидеть, что краска на этих орудиях новая, а рисунок камуфляжа не характерен для ВСУ и других воинских формирований страны.

Ранее Курсор сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии.

Наша редакция ранее писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией война против Украины?

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Ирен Давид
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