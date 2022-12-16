Украинские артиллеристы показали на видео, как ликвидировали два десятка российских оккупантов

Сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях армия рф проводит штурмовые действия на позиции украинских войск.

В Донецкой области украинская артиллерия разбила российскую позицию и ликвидировала значительное количество оккупантов на ней.

В районе оккупированного населенного пункта Озеряновка россияне обустроили позицию.

Украинские военные рассказали, что на позиции находилось примерно 35-40 оккупантов.

«Этот рубеж заняло примерно полроты интервентов, 35-40 существ», – рассказывают военные.

Они рассредоточились по подготовленным фортификационным сооружениям и лесополосе.

Российские укрепления и размещения оккупантов украинские силы зафиксировали из беспилотников.

По позиции россиян отработала украинская артиллерия, метко поразившая российских военнослужащих.

Затем с помощью беспилотника украинские военные насчитали по меньшей мере 18 ликвидированных россиян.

Также военные отметили, что часть ликвидированных и тяжело раненых находится в блиндажах, поэтому сложно точно подсчитать количество обезвреженных оккупантов.

Населённый пункт Озеряновка находится недалеко от села Курдюмовка и к югу от города Бахмут, за которое ведутся тяжелые бои.

Сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник проводит штурмовые действия на позиции украинских войск.

Россияне пытаются найти слабые места в линии обороны и совершить прорыв.

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