Украинские спецслужбы устроили взрывы во время псевдовыборов россиян на захваченных территориях

Многие россияне боятся ехать на захваченные украинские территории даже за большие деньги. Причина - участившиеся атаки и загадочные смерти оккупант...

Так называемый "избирательный участок" российских оккупантов в Благовещенке Запорожской области Украины подвергся массированной атаке дронов. Так украинские силовики напомнили оккупантам из рф * , что не дадут им покоя на этой земле и намерены возвращать свои территории.

Известно, что такой праздник в день незаконных выборов оккупантам устроила СБУ. Также известно, что оккупанты свозили бюллетени туда в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" со всех населенных пунктов Благовещенской ОТО (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены, добавляет собеседник. Источник отмечает, что информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе.

Напомним, ранее бойцы СБУ атаковали предателей и кадыровцев, планировавших "выборы" в оккупированной части Запорожской области. В частности, украинские БПЛА отработали по так называемому "избирательному участку" г. Каменка-Днепровская как раз в тот момент, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района, было много раненых.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.