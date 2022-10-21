Украинские военные показали польские «Грады»

Несколько десятков «Градов» было передано из Польши в Украину еще в апреле.

Против оккупационных сил рф* украинские военные используют реактивные системы, которые были переданы Польшей.

Об этом пишет Милитарный.

Весной этого года Польша передала украинским силам артиллерийские системы БМ-21 «Град».

В апреле сообщалось, что Польша передала Украине танки Т-72, ​​самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», РСЗО «Град», авиационные ракеты и другое вооружение на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Польские реактивные установки БМ-21 «Град» имеют характерный камуфляж.

Эти РСЗО использовались реактивными артиллерийскими эскадрильями артиллерийских полков и бригад Войска Польского в 1960-х годах.

В 1999 году стартовал проект модернизации пусковой установки БМ-21, получившей обозначение БМ-21М.

В конце 90-х годов в Польше представили новые неуправляемые ракеты M-21 FHD с фрагментированной осколочно-фугасной боевой частью для РСЗО.

Дальность стрельбы M-21 FK превысила 32 км, а M-21 FHE – 42 км, что было достигнуто благодаря использованию ракетного двигателя с новым твердым композитным топливом, которое поставил французский партнер.

Ранее Курсор писал, что Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!