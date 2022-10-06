Украинские военные показали уникальный трофейный танк армии рф

Танк Т-80УЭ-1 – это глубокая модернизация Т-80БВ. Улучшенная модель получила башню от Т-80УД и обновленное оборудование. Защита этой машины аналогична Т-80У.

В руки украинских военных попал исправный редкий российский танк Т-80УЭ-1.

Украинский танкист обнародовал видео с деталями этого танка на своем канале Shawshank Redemption.

Танк принадлежал российской 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

О первом захвате танков Т-80УЭ-1 стало известно в марте этого года в Сумской области.

Танк Т-80УЭ-1 – это глубокая модернизация Т-80БВ. Улучшенная модель получила башню от Т-80УД и обновленное оборудование. Защита этой машины аналогична Т-80У.

Главным калибром стала гладкоствольная 2А46М-4. В качестве ракетного вооружения используется комплекс управляемого танкового ракетного вооружения 9К119М.

Таким образом, в плане вооружения Т-80УЭ-1 аналогичен Т-72Б3 и Т-90А и даже несколько превышает их путем наличия 28 выстрелов.

Командир ведет огонь пулеметом при помощи прицела ПЗУ-7 с кратностью 1,2 и углом зрения 50 град.

Двигатель ГТД-1000 заменен модернизированным ГТД-1250, который имеет систему уменьшения расхода топлива. Хотя танк и утяжелился до 47 т, но мощности двигателя достаточно для обеспечения необходимой подвижности.

При капитальном ремонте боевого отделения производилась замена блока переключателей 1В216 на 1В216М, осветителя Л-4А на лазерный прожектор ВЛ-1 (некоторые варианты без лазерного прожектора) и датчика ветра 1Б11 на датчик ДВЭ-БС.

Танк имеет тепловизионный белорусский прицел с тепловизионной матрицей французской компании Thales, под ней установлено видеосмотровое устройство.

Модернизированный вариант танков Т-80БВ и Т-80УД приняли на вооружение войск России под индексом Т-80УЭ-1 в апреле 2005 г. указом путина. Сейчас модернизации техники по этой программе уже не происходит.

«Курсор» писал ранее, что россия присвоила Запорожскую АЭС.

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