Уже превратилось в труху: эксперт рассказал, что не так с ядерным арсеналом россии

Угрозы кремля относительно применения ядерного оружия — это не более, чем способ давления на мировую общественность.

Арсенал ядерного оружия рф* может оказаться непригодным к использованию из-за ненадлежащего технического обслуживания ядерных боезарядов и ракет-носителей. Россияне, вероятно, сами не до конца понимают, в каком состоянии находится их главный «козырь».

Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

По словам специалиста, плутониевые заряды для ядерного оружия нужно периодически обновлять, поскольку у плутония достаточно короткий период полураспада. Урановые заряды могут дольше находиться на хранении, но все равно нуждаются в периодических проверках. И если в случае с обычными боеприпасами для проверки их пригодности делается контрольный отстрел небольшой партии, то с ядерным оружием так поступить невозможно.

Кроме того, Жданов отмечает, что неясно насколько рф соблюдает нормативные условия хранения ядерных устройств. Ведь коррупция в стране зашкаливает и, не исключено, что многие деньги, которые должны были быть потрачены на соблюдение необходимых условий, были просто разворованы.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.