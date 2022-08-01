В Англии на чердаке жилого дома нашли оторванную голову древней мумии

В доме в городе Рамсгит, который находится в графстве Кент, обнаружили голову древнеегипетской мумии. Археологи уверены, что женина, которой и принадлежит голова, умерла примерно 2000 лет назад. Правда, как именно ее голова попала в Англию, пока неизвестно.
Об этом пишет издание Business Insider.
При помощи результатов компьютерной томографии ученые выяснили, что при жизни женщина питалась в основном твердой пищей. Коронки на ее зубах стерлись.
В левой ноздре также были найдены трубки неизвестного происхождения.
По словам менеджера учреждения Крейга Боуэна, обнаруживший голову англичанин получил дом в наследство от своего брата, некого доктора Коутса примерно в начале или середине XX века.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что археологи выяснили причину падения столицы древних майя. Исследование показало, что в городе Майяпан преобладали политические распри и гражданские конфликты, а его население сокращалось.
Также Курсор сообщал, что в Египте обнаружили уникальную мумию.
Еще напомним, что на аукционе за скелет динозавра заплатили шесть млн долларов.