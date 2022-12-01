В Армении потерпел крушение самолет с российскими пилотами

В четверг, 1 декабря, в населенном пункте Джрабет (Армения) разбился легкий двухмоторный самолет В55, на борту которого находились двое граждан российской федерации*.

Об этом сообщает Armenpress.

В 13:11 по местному времени с самолетом, следовавшим по направлению Ереван-Астрахань, была потеряна связь. А в 14:20 по воздушное судно разбилось в районе села Джрабет. На место ЧП выехали профильные службы, которые нашли два обгоревших тела. Оказалось, что это были пилоты российской федерации: А. П. (1979 года рождения) и В. Р. (1983 года рождения).

Российские источники сообщили, что после падения самолет загорелся. Он упал в открытом поле, поэтому инфраструктурные объекты не повреждены, других погибших на месте авиакатастрофы не найдено.

«Курсор» писал ранее, что аналитики назвали вероятные причины крушений военных самолетов российской федерации. Одни говорят, что проблема в неисправных двигателях, а другие возлагают вину на экономические санкции, введенные ЕС против страны-агрессора.

Еще мы писали, что в иркутской области (россия) на 2-этажный дом упал военный самолет су-30. Предполагается, что крушение воздушного судка могло произойти из-за того, что пилотам стало плохо.

Напомним, что в октябре 2022 года в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом. Число погибших в результате трагедии составило 15 человек.