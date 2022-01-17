В Австралии разрабатывают многоразовую систему космических запусков на водороде

В будущем компания надеется начать использовать свою гиперзвуковую технологию для пассажирских перевозок из Австралии в США всего за 2,5 часа.

Компания Hypersonix Launch Systems, которая базируется на территории Австралии, собирается создать уникальное устройство для вывода объектов в космос. Примечательно, что новый способ должен стать более дешевым и экологичным, так как вместо топлива будет использоваться водород.

Также с помощью системы можно будет заправлять гиперзвуковые самолеты, которые разгоняются до 12 Махов.

Комплекс будет называться Wirraway. Он будет включать в себя многоразовый орбитальный аппарат Delta Velos Orbiter, а также ракету-носитель Boomerang, которую тоже можно будет использовать не один раз.

Ученые уже протестировали двигатели – это 6000 часов тестов наземных огневых испытаний. Также было проведено 11 суборбитальных полетов.

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