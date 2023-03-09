В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах без купальников

После жалоб на дискриминацию сенат Берлина разрешил женщинам посещать топлесс все общественные бассейны города.

Об этом сообщили в Департаменте юстиции и противодействия дискриминации горсовета столицы Германии.

33-летняя женщина, имя которой не называется, пожаловалась в офис омбудсмена Берлина из-за того, что ей не позволили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами. Сотрудники бассейна попросили ее надеть купальник, но она отказалась, после чего ее выгнали.

По словам возмущенной, во внутренних правилах бассейна отсутствуют любые положения касаемо гендерных ограничений. Всё, что там сказано, посвящено ношению «обычной купальной одежды».

Сперва судья отклонил эту жалобу, но при апелляционном рассмотрении ее удовлетворили. В итоге всем женщинам Берлина разрешили купаться «с открытой верхней частью тела».

«Офис омбудсмена приветствует решение, поскольку оно создает равные права для всех берлинцев, независимо от того, являются ли они мужчинами, женщинами или небинарными персонами, а также создает правовую определенность для персонала бань», – заявила глава офиса омбудсмена Дорин Либшер.

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