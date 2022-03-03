В Черниговской области горит нефтебаза

Сообщается, что черный дым от пожара на нефтебазе виден по всему Чернигову. Там много запасов горючего. В настоящее время идет ликвидация пожара. Видео с места событий попали в сеть.

Утром на территории ГП «Комбинат Астра» при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного горючего.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Харькове российский снаряд попал в знаменитый Успенский собор.

Кроме того, наш сайт писал, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет.

Еще напомним, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.

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