В Черниговской области горит нефтебаза

Утром на территории ГП «Комбинат Астра» при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного горючего.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в Харькове российский снаряд попал в знаменитый Успенский собор.
Кроме того, наш сайт писал, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет.
Еще напомним, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.
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