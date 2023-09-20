В Черном море на торговом судне прогремел взрыв, появились подробности

Экипаж судна из 12 человек был эвакуирован.

В среду, 20 сентября, недалеко от берегов Румынии, в акватории Черного моря на торговом судне Seama следовавшем под флагом Того произошел взрыв, в результате которого травмы получил один человек.

Об этом сообщает агентство Agerpres.

Экипаж судна из 12 человек был успешно эвакуирован, по распоряжению капитана, в порт Сулина в гирле Дуная. В спасательной операции участвовали береговая охрана Румынии и сотрудники администрации по спасению на водах.

Известно, что взрыв произошел в районе машинного отделения, но его причина пока неизвестна.

Главный капитан зонального штаба порта Тулча Дан Ичим отметил, что по данному факту начато расследование. Возможно, взрыв был спровоцирован морской миной, но это еще предстоит выяснить министерству обороны.

"Курсор" писал ранее, что военно-морские силы Румынии уничтожили очередную морскую мину на побережье Черного моря. ВМС страны об опасности предупредил турецкий грузовой корабль.

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