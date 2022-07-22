В Египте началось строительство новой российской АЭС

На северном побережье Египта начинается строительство атомной электростанции российской государственной энергетической корпорацией, которое откладывалось более сорока лет.

Строительство атомной станции российской государственной энергетической корпорации «Росатом» на северном побережье Египта началось, говорится в совместном заявлении компании и египетских властей.

Станция в Эль-Дабаа является первой в Египте, и планируется, что она будет состоять из четырех блоков, каждый из которых будет иметь генерирующую мощность 1 200 МВт, согласно заявлению, опубликованному египетским ядерным ведомством в конце среды.

Министр энергетики Египта Мохамед Шакер заявил, что заливка бетона для первого блока стала «историческим событием» для Египта, которое стало возможным благодаря египетско-российскому сотрудничеству.

Египет рассматривал возможность строительства атомной станции в Эль-Дабаа с 1980-х годов. Контракты на строительство станции вступили в силу в 2017 году, но начало строительства откладывалось в течение нескольких лет.

В прошлом месяце Росатом получил разрешение египетского регулятора на начало строительства первого энергоблока.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!