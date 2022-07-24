В Египте обнаружена уникальная гробница

В секретной гробнице, раскопанной археологами из Чешского института египтологии при Карловом университете в Праге, было обнаружены два деревянных ящика, в которых находились 402 глиняные фигурки, алебастровые кувшины, кубки и глиняная посуда.

Об этом сообщает Newsweek.

По словам археологов, военачальник Древнего Египта Вахибре-Мери-Найт вербовал наемников из Малой Азии и Эгейских островов. Обнаруженное захоронение датируется началом V века до н.э. Внутри гробницы находился крупнейший в Египте склад бальзамирования: 370 керамических кувшинов с материалами, которые использовались для мумификации полководца.

Вахибре-Мери-Найта похоронили в огромной квадратной гробнице, состоявшей из двух ярусов. Основная шахта составляет 6 м в глубину, ее размеры приблизительно 14 м на 14 м. Вторую прямоугольную шахту вырыли чуть ниже, ее размеры — 16,5 м на 3,3 м. Во второй шахте также находился саркофаг, который состоит из внешней и внутренней частей.

Однако археологи расстроились, потому что кто-то уже вскрыл, а мумия Вахибре-Мери-Найт отсутствовала. По словам ученых, расхитители гробниц взломали гробницу более 1 000 лет назад.

Археологи не обнаружили мумию полководца, но удача не обошла их стороной. Они нашли деревянные ящики с 402 глиняными фигурками, которые должны были служить полководцу в загробном мире.

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