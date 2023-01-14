Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана

В Королевстве подчеркивают «отвращение» к смертным казням, происходящим в арабском государстве.

Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

Об этом в субботу, 14 января, в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Королевства Джеймс Клеверли.

Ограничения были введены после казни британско-иранского гражданина Алиреза Акбари.

«Санкции в отношении него подчеркивают наше отвращение к казни Алиреза Акбари. Генеральный прокурор выступает против применения Ираном смертной казни. Мы привлекаем режим к ответственности за его ужасающие нарушения прав человека», — написал Клеверли.

Как сообщал Курсор, в субботу, 7 января, в Иране заявили, что казнили двух человек, осужденных за убийство добровольца военизированных формирований во время демонстрации.

Судебная система Ирана идентифицировала казненных как Мохаммада Карами и Мохаммада Хоссейни. Их осудили за убийство Рухоллы Аджамиана, члена добровольческого отряда «Басидж» Корпуса стражей исламской революции.

Сильно отредактированные кадры, транслировавшиеся по государственному телевидению, показывают, как Карами говорит перед Революционным судом о нападении, что, согласно утверждениям прокуратуры, также является реконструкцией нападения. Революционные суды Ирана вынесли два других смертных приговора, которые уже были приведены в исполнение.

Ранее Курсор писал о том, что на днях в Иране Апелляционный суд отменил смертный приговор писателю Мехди Бахману и заменил его пяти годам лишения свободы. По тому же делу аятолла Масуми Техрани, у которого год назад также брали интервью израильские СМИ, был приговорен к пяти годам условно.

Также редакция информировала о том, что государственный министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Иран своими договоренностями с россией* о поставке БПЛА совершил «большую ошибку».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!