В Евросоюзе сделали жесткое заявление по поводу военной поддержки Ираном россии

Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встречался с иранским министром иностранных дел.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает немедленно прекратить военную поддержку москвы* со стороны Тегерана.

Об этом он написал в Twitter после встречи с министром иностранных дел Ирана.

«Давно назрела встреча в Иордании с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС. Подчеркнул необходимость немедленно прекратить военную поддержку россии и внутренние репрессии в Иране», – написал Боррелль.

Он также сообщил, что ЕС продолжит работать с Тегераном над восстановлением иранской ядерной сделки 2015 года на основе Венских договоренностей.

Как сообщал Курсор, утром 16 декабря россия вновь совершила массированные удары по Украине. Так, в Киеве и области раздавались звуки взрывов и работы ПВО. По предварительной информации россия запустила одновременно иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Позже появилась информация о том, что в результате массированных обстрелов Украины пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Всего, по информации украинских властей, запущено 60 ракет.

Также Курсор информировал о том, что Белый дом осуждает очередные удары россии по гражданской инфраструктуре Украины, которые произошли 16 декабря. Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, россия «вновь пытается внушить страх в сердца украинского народа» и еще больше усложнить положение людей в условиях зимы.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!