В Генштабе ВСУ обновили информацию о присутствии российских войск на приграничной с Украиной территории

В Генштабе ВСУ не исключают проникновения ДРГ с территории рф и Беларуси.

Враг сохраняет присутствие войск на приграничной с Украиной территории. Вместе с тем особых изменений в составе и технике не зафиксировано.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 20 ноября.

«На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать свои подразделения. Поэтому в ГШ отмечают, что оккупанты могут совершить ряд провокаций.

«Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории российской федерации и республики Беларусь», — добавили в ГШ.

Кроме того, на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области подразделения армии рф продолжают демонстрационные и провокационные действия. В частности, из минометов обстреляли район населенного пункта Старица в Харьковской области.

Ранее Курсор писал, что новый премьер Британии в Киеве встретился с Зеленским.

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что при нынешних обстоятельствах Украине не о чем вести переговоры россией*.

Также Курсор информировал о том, что Риши Сунак назвал российскую федерацию «страной-изгоем» и предложил план, который позволит снизить ее влияние на мировую экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!