В Генштабе ВСУ рассказали об успехах украинской артиллерии и авиации по всему фронту

Генштаб ВСУ отчитался о результатах артиллерийских ударов за 6 сентября: несколько взводных баз на оккупированных территориях и как минимум одна корпусная база, что является весьма значимой целью. Всего уничтожено шесть штабов.
И это не говоря о других потерях российской армии: три «объекта сосредоточения живой силы противника», девять зенитных комплексов, системы РЭБ и РЛС, системы связи, восемь складов боеприпасов, понтонные и паромные переправы.
Все эти достижения «значительно подорвали способность противника вести наступательные действия», отметил Генштаб. В целом, украинское контрнаступление продолжается.
СМИ сообщают о жестоком бою в районе населенного пункта Балаклея с участием украинских войск, якобы вытесняющих оккупантов. Официальные лица пока комментариев не давали.
Ранее Курсор писал, что в докладе МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС описаны многочисленные способы, которыми власти россии* и российские военные ставят под угрозу безопасную эксплуатацию станции.
Напомним также, что руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что российским оккупантам стало сложно воевать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!