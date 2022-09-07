В Генштабе ВСУ рассказали об успехах украинской артиллерии и авиации по всему фронту

В результате интенсивной работы украинских артиллерийских расчетов 6 сентября было уничтожено несколько важных объектов.

Генштаб ВСУ отчитался о результатах артиллерийских ударов за 6 сентября: несколько взводных баз на оккупированных территориях и как минимум одна корпусная база, что является весьма значимой целью. Всего уничтожено шесть штабов.

И это не говоря о других потерях российской армии: три «объекта сосредоточения живой силы противника», девять зенитных комплексов, системы РЭБ и РЛС, системы связи, восемь складов боеприпасов, понтонные и паромные переправы.

Все эти достижения «значительно подорвали способность противника вести наступательные действия», отметил Генштаб. В целом, украинское контрнаступление продолжается.

СМИ сообщают о жестоком бою в районе населенного пункта Балаклея с участием украинских войск, якобы вытесняющих оккупантов. Официальные лица пока комментариев не давали.

Українська артилерія щось знищує і гарно вибухає. Дуже схожі на ракети для С-300 поблизу Балаклії околиці зі сторони Крейдянської Лісової Дачі

04.09.2022 pic.twitter.com/iEKDtj3CGC — Nick Dmytriiev (@NDmytriiev) September 7, 2022

Ранее Курсор писал, что в докладе МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС описаны многочисленные способы, которыми власти россии* и российские военные ставят под угрозу безопасную эксплуатацию станции.

Напомним также, что руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что российским оккупантам стало сложно воевать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!