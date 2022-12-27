В Германии оценили возможность диалога с россией

По словам Анналены Бербок, «мы хотим видеть мирную и демократическую россию, которая не является угрозой для своих соседей».

Ведение «нормальных отношений» с россией*, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину, не представляпется возможрным.

Об этом Бербок заявила в интервью румынскому порталу Digi24.

«Мы должны четко осознавать: с этой россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но не будем питать иллюзий – мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против россии на постоянной основе», – сказала глава немецкого МИД.

Она подчеркнула, что Запад продолжит усиливать санкции против россии до тех пор, пока продолжается «грубая агрессивная война и нарушение международного права», поскольку «Украина также защищает свободу Европы».

«Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется – оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой», – подчеркнула Бербок.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин уверен, что подавляющее большинство россиян готовы «все положить» ради своей страны.

«Что касается основной части – 99,9% – наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что россия – особая страна. И у нас живут особые люди», — сказал путин.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!