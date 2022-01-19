В Германии судят сирийского врача за преступления против человечности

В среду сирийский врач предстал перед судом в Германии по обвинению в преступлениях против человечности, включая пытки и убийства на его родине.

По заверениям источника, 36-летнему Алаа Мусе, приехавшему в Германию в 2015 году и работавшему там врачом до своего ареста, предъявлено 18 обвинений в пытках заключенных в военных госпиталях в Хомсе и Дамаске в 2011–2012 годах.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «The Times of Israel».

По словам федеральной прокуратуры, он также подозревается в том, что ввел смертельную инъекцию заключенному, который сопротивлялся избиению.

Судебный процесс в высшем региональном суде Франкфурта начался после того, как другой немецкий суд на прошлой неделе приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за наблюдение за убийством 27 человек и пытками 4 000 человек в центре содержания под стражей в Дамаске десять лет назад.

Судебное разбирательство в Германии стало возможным благодаря правовому принципу «универсальной юрисдикции», который позволяет странам судить людей за преступления исключительной тяжести, включая военные преступления и геноцид, даже если они были совершены в другой стране.

Ранее Курсор писал о том, что согласно израильским СМИ, полиция нанимала хакеров для слежки за людьми.

Второй день в центре внимания в стране расследование израильской газеты «Калькалист», посвященное тайной деятельности полиции по слежке за гражданами.

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