В Германию прибыли первые БТР Stryker для Украины

Появилось видео прибытия в Германию американских БТР Stryker для Украины.

Видео опубликовано на YouTube-канале Military Agenda.

Отмечается, что речь идет о 90 «страйкерах».

«США направили в Украину 90 боевых машин Stryker в преддверии встречи союзников в Германии, потому что Вашингтон пытался помочь Киеву воспользоваться узкими возможностями для контратаки на москву*. Когда разговор о дальнейшей поддержке Украины продолжился, министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим новым коллегой из Германии Борисом Писториусом. Был четверг перед переговорами министра обороны НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Западной Германии на следующий день», — говорится в подписи к видео.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.