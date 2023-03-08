В Грузии начались новые протесты: первые видео

В Тбилиси (Грузия) начались новые митинги против закона «об иноагентах», принято парламентом.

Участники акции протестов направляются к зданию парламента, скандируя: «Нет российскому закону».







Отметим, что вчера, 7 марта, парламент поддержал в первом чтении законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния». Среди 150 депутатов «за» принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 политиков, 13 — «против» и 61 человек воздержался.

Следующее голосование по другому варианту закона под названием «О регистрации иностранных агентов» проведут уже в четверг, 9 марта. Проблема в том, что этот закон во многом напоминает законодательство *рф об «иноагентах».

Это спровоцировало массовые протесты, прошедшие, в том числе, у здания парламента. Начались жесткие столкновения между полицией и протестующими, первые кадры которых смотрите здесь.

Вскоре после этого появились видео, где протестующие бросают в полицию «коктейли Молотова». На фоне этого президент страны Зурабишвили поддержала протест и подчеркнула, что наложит вето на закон об «иноагентах».

Уже сегодня, 8 марта, лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия сказал, что протесты в Грузии будут продолжаться «до победы». Также появились информация, что во время вчерашних протестов было задержано 66 человек.

Помимо этого «Курсор» писал о реакции Евросоюза на эту ситуацию. Так, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, закон «о прозрачности иностранного влияния» является «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа».

Он считает, что в этом виде закон может сдерживать гражданское общество и медиа, противоречит ценностям и стандартам ЕС, а также призвал правительство Грузии продемонстрировать свою приверженность продвижению демократии, верховенству закона и прав человека.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!