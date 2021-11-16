В ходе столкновений с мигрантами на границе пострадал польский военный

В минобороны Польши сообщили, что мигранты попали военному камнем в лицо.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Польши.
Nasi żołnierze i funkcjonariusze wykonali zadanie perfekcyjnie. Pierwsza fala ataków na granicę zatrzymana.
Dziękujemy za służbę i skuteczne działania. pic.twitter.com/Dq3J9PoVgO
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021
«Во время сегодняшнего нападения иностранцев на польской границе пострадал офицер пограничной службы с поста Кузница. Один из камней попал в нее, офицера доставили в медучерждение, ей окажут медицинскую помощь», – сообщили в погранслужбе страны.
Kolejne nagrania z odpartego dziś ataku migrantów na przejściu w #Kuźnica. Atakującymi byli przede wszystkim młodzi, agresywni mężczyźni.
—#granica @Straz_Graniczna @PolskaPolicja @StZaryn pic.twitter.com/dU2ZqZ0hJa
— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Пресс-секретарь министра-координатора действий спецслужб Станислав Жарын сообщил, что польским силовикам удалось предотвратить прорыв границы.
Migranci wykorzystują do ataków dzieci. #Kuźnica
—#granica @Straz_Graniczna @PolskaPolicja @StZaryn pic.twitter.com/EEmGFDSRIy
— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
«Благодарю бойцов за то, что остановили сегодняшний штурм. Благодаря вам Польша все еще в безопасности. Все военнослужащие, которые сейчас отбывают службу на границе, получат специальные денежные вознаграждения. Мы вам благодарны!», – сообщил глава минобороны Польши Мариуш Блащак.
Курсор уже сообщал, что польские пограничники применили водометы против мигрантов.
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