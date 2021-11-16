В ходе столкновений с мигрантами на границе пострадал польский военный

Военнослужащий Польши оказался ранен в результате столкновений с мигрантами на белорусско-польской границе.

В минобороны Польши сообщили, что мигранты попали военному камнем в лицо.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Польши.

Nasi żołnierze i funkcjonariusze wykonali zadanie perfekcyjnie. Pierwsza fala ataków na granicę zatrzymana. Dziękujemy za służbę i skuteczne działania. pic.twitter.com/Dq3J9PoVgO — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021

«Во время сегодняшнего нападения иностранцев на польской границе пострадал офицер пограничной службы с поста Кузница. Один из камней попал в нее, офицера доставили в медучерждение, ей окажут медицинскую помощь», – сообщили в погранслужбе страны.

Пресс-секретарь министра-координатора действий спецслужб Станислав Жарын сообщил, что польским силовикам удалось предотвратить прорыв границы.

«Благодарю бойцов за то, что остановили сегодняшний штурм. Благодаря вам Польша все еще в безопасности. Все военнослужащие, которые сейчас отбывают службу на границе, получат специальные денежные вознаграждения. Мы вам благодарны!», – сообщил глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

Курсор уже сообщал, что польские пограничники применили водометы против мигрантов.

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