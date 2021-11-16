Польские пограничники применили водометы против мигрантов

Представители МВД Польши сообщили, что у мигрантов помимо камней с собой были бутылки с зажигательной смесью и светошумовые гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Польши.
Сообщается, что в ответ польские силовики применили против мигрантов водометы, чтобы оттеснить их от границы.
При этом обстановка на КПП Брузги остается напряженной. Сотни мигрантов готовятся к очередному штурму границы.
Курсор уже сообщал, что в Польше заявили, что белорусские силовики раздали мигрантам светошумовые гранаты.
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