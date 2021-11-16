Польские пограничники применили водометы против мигрантов

Мигранты штурмом пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, швыряя камни в польских военных и пограничников.

Представители МВД Польши сообщили, что у мигрантов помимо камней с собой были бутылки с зажигательной смесью и светошумовые гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Польши.

Сообщается, что в ответ польские силовики применили против мигрантов водометы, чтобы оттеснить их от границы.

При этом обстановка на КПП Брузги остается напряженной. Сотни мигрантов готовятся к очередному штурму границы.

Курсор уже сообщал, что в Польше заявили, что белорусские силовики раздали мигрантам светошумовые гранаты.

Генерал армии США назвал место, где Россия может начать военное наступление в Европе.

США обвинили Россию в проведении опасных испытаний нового оружия в космосе.

Журналист откровенно рассказал, на что готовы пойти мигранты на белорусско-польской границе.

Лукашенко придумал, что делать с тысячами мигрантов на границе.

Курды рассказывают о жестоком обращении и эксплуатации, с которыми столкнулись в Беларуси.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.