В Индии женщина родила ребенка в возрасте 70 лет

70-летняя женщина родила здорового ребенка после 54 лет попыток завести ребенка и проблем с фертильностью.

70-летняя женщина родила ребенка в Индии после 54 лет брака, в котором она и ее муж постоянно пытались завести детей и не могли.

Не сумев забеременеть, пара обратилась за помощью в местные клиники по лечению бесплодия и проходила лечение в течение 50 лет. После многих циклов ЭКО, в прошлом году в возрасте 70 лет молодой маме сообщили, что она беременна.

Когда было объявлено о беременности, было много радости. Муж сказал, что не мог сдержать слез.

«Я был так взволнован, что рассказал всем», — сказал он. Даже незнакомцам на улице».

Ребенок родился в июне в полностью здоров.

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