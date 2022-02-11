Покушение на израильского бизнесмена в Турции: новые подробности

Иранские разведчики действовали осторожно. Они не использовали одну и ту же телефонную линию больше одного раза, постоянно меняли мобильные телефоны, использовали иранские номера, местонахождения которых турецким спецслужбам определить не удалось.

Турецкие спецслужбы смогли арестовали 8 человек, который входили в ячейку иранской разведки. Так, они планировали убийство израильского бизнесмена Яира Геллера.

Таким образом Иран хотел навредить отношениям Израиля и Турции, а также отомстить за смерть руководителя ядерной программы Мухсина Фахризаде.

Во время операции иранские агенты тщательно следили за Геллером. Однако уже тогда за ними самими начали следить турецкие разведчики. Когда началась подготовка к операции, турецкие спецслужбы поделились данными с Моссадом, также проинформировали Министерство иностранных дел Израиля.

По этой причине МИД Израиля призвал Геллера вернуться в еврейское государство, но тот отказался. Он заявил, что очень «любит Стамбул». Поэтому было решено перевезти его на тайную квартиру. Его охраной занялся Моссад.

Тем временем полиция Стамбула задержала 8 человек, которые входили в группу иранских агентов. Руководитель – девятый иранский спецагент, 53-летний офицер разведки, остался на свободе.

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