В Иране отключили Instagram из-за протестов

Жители Ирана обнаружили, что на фоне длящихся массовых протестов их лишили доступа к социальной сети Instagram.

В лондонской группе NetBlocks, отслеживающей доступ в Интернет, утверждают про массовые сбои с доступом в Интернет. Иранцы на условиях анонимности утверждают, что не могут войти в систему с помощью мобильных телефонов или домашнего подключения.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Подобная мера ограничивает возможности протестующих организовывать и обмениваться информацией. Помимо этого, из-за нее мировая общественность будет получать меньше информации о происходящем во время протестов.

Правительство Ирана пока не прокомментировало сбои в работе Instagram. Одновременно с этим нужно помнить, что власть страны блокирует Facebook, Telegram, Twitter и YouTube, пускай и доступ к ним остается у высокопоставленных иранских чиновников. Многие жители обходят запреты благодаря виртуальным частным сетям, известным как VPN и прокси.

Напомним, что в Иране уже как несколько дней длятся уличные протесты. Они разгорелись после смерти 22-летней девушки курдской девушки Махсы Амини, задержанной так называемой «полицией нравов» за якобы нарушение закона о ношение хиджаба.

Ее семье сказали, что отпустят девушку после «воспитательной работы», но спустя три дня после ареста Амини скончалась в больнице. Полиция заявила о сердечном приступе у покойной, а свидетели – о сильном избиении девушки. Это событие возмутило многих иранцев, решивших выразить протест. Местные женщины начали массово сжигать свои хиджабы и состригать волосы.

К слову, не только в Иране сейчас проходят митинги. Так, сегодня, 21 сентября, после объявления *путиным в рф частной мобилизации, тысячи россиян вышли на улицы. Однако, демонстрации начали жестоко подавлять – известно о 425 задержанных и многих раненых. Протестующие скандируют «Жизнь нашим детям» и «путина в окопы». Видео с митингов доступны в нашем материале.

Ранее мы рассказывали Ганц обвинил Иран в попытке «купить» Ливан.

Также «Курсор» сообщал о том, как в ООН выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Он прокомментировал «растоптанную» ядерную сделку, а также заявил о «дикости» Израиля и расизме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!