В Иране уже опровергли информацию об упразднении полиции нравов

Иран не отменял «полицию нравов», деятельность которой привела к гибели женщины из-за «неправильного ношения хиджаба» и дальнейшим протестам.
Об этом сообщает местное издание Al Alam.
Согласно сообщению, официальные представители власти не делали каких-либо заявлений о ликвидации «полиции нравов».
Издание также отмечает, что такие слухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
«Максимальный вывод, который можно сделать из слов шейха Мухаммада Джаафара Монтазери, заключается в том, что патрули «полиции нравов» не были динамически связаны с судебным аппаратом с момента их создания, и генеральный прокурор подтвердил, что судебные органы продолжат следить за действиями и поведением в обществе», — говорится в материале.
Как сообщал Курсор, накануне власти Ирана объявили об отмене функционирования так называемой полиции нравов. Решение было принято генеральным прокурором страны.
Этому решению предшествовали массовые протесты и беспорядки по всей стране, которые продолжались два с половиной месяца. Число погибших составляет около 470 человек, по информации правозащитных организаций.
Ранее генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери уже заявил, что закон об обязательном ношении хиджаба, действующий с 1983 года, может быть пересмотрен.
Ранее Курсор писал, что в Иране повесили четырех «агентов Моссада». 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад».
Также наш сайт сообщал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.
Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.
Также мы уже сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины.Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».