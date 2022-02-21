В Иране разбился военный самолет

08:50, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
Крушение самолета фото
Крушение самолета
Фото: depositphotos.com

В иранском района Табриз потерпел крушения военный самолет. Подробности происшествия выясняются.

В иранском районе Тебриз разбился военный самолет.

Об этом сообщило информационное агентство Mehr.

Агентство не уточнило, был ли самолет иранским, и не предоставило дополнительных подробностей.

 

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Также читайте о том, что полиция ликвидировала нелегальную свалку металлолома в Хайфе. По данным полиции, группа злоумышленников самовольно захватила 17 дунамов государственных земель, отведенных под общественное пространство, организовав там незаконный бизнес.

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Автор материала:
Кати Адхам
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