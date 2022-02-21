В Иране разбился военный самолет

В иранском районе Тебриз разбился военный самолет.

Об этом сообщило информационное агентство Mehr

Агентство не уточнило, был ли самолет иранским, и не предоставило дополнительных подробностей.

Ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне.

Также читайте о том, что полиция ликвидировала нелегальную свалку металлолома в Хайфе. По данным полиции, группа злоумышленников самовольно захватила 17 дунамов государственных земель, отведенных под общественное пространство, организовав там незаконный бизнес.

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