В Исландии начал извергаться вулкан возле главного аэропорта страны

Метеорологическое управление Исландии призывает людей не приближаться к вулкану Фаградалсфьялль, который расположен примерно в 32 километрах к юго-западу от столицы Рейкьявика.

Вулкан на юго-западе Исландии начал извергаться, сообщают метеорологические власти страны, всего через восемь месяцев после того, как официально закончилось его последнее извержение.

Извержение происходит недалеко от аэропорта Кефлавик, международного центра воздушного сообщения Исландии. Аэропорт остается открытым. Ни один рейс не был отменен.

Прямая видеотрансляция с места событий показывает, как магма извергается из узкой расщелины длиной около 100-200 метров над полем лавы прошлогоднего извержения, первого на полуострове Рейкьянес за почти 800 лет.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.