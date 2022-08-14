В Испании из-за масштабного пожара эвакуировали 1500 человек

Пожарные отмечают, что развитие событий будет во многом зависеть от погоды. Прогнозы неутешительные, ожидаются порывы до 60 км/ч.

Крупный пожар в испанской провинции Сарагоса заставил эвакуировать восемь деревень и в общей сложности около 1500 человек.

Пожар начался в субботу и распространился на другие районы в течение ночи. Общая протяженность пожара достигла 50 километров.

Утром 14 августа начальник регионального управления Арагона заявил, что ситуация вокруг деревни Аньон-де-Монкайо критическая и что приоритетной задачей пожарных является защита пострадавших деревень от пламени.

Эвакуированные люди были размещены в гимназиях в соседних муниципалитетах.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

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