В Испании из-за масштабного пожара эвакуировали 1500 человек

Крупный пожар в испанской провинции Сарагоса заставил эвакуировать восемь деревень и в общей сложности около 1500 человек.
Пожар начался в субботу и распространился на другие районы в течение ночи. Общая протяженность пожара достигла 50 километров.
Утром 14 августа начальник регионального управления Арагона заявил, что ситуация вокруг деревни Аньон-де-Монкайо критическая и что приоритетной задачей пожарных является защита пострадавших деревень от пламени.
Эвакуированные люди были размещены в гимназиях в соседних муниципалитетах.
«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».
«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.
Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.
Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.