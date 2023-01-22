В Испании незаконно эксплуатировали беженцев из Украины

В Испании полиция ликвидировала сеть, которая эксплуатировала беженцев из Украины на нелегальных сигаретных фабриках и ввозила контрабандой большое количество табака.

Об этом сообщает Nau.ch.

По информации Гражданской гвардии, в ходе расследования, в котором также принимает участие Интерпол, в разных частях Испании были арестованы 27 человек. Также было конфисковано десять тонн табачных листьев и 3,5 миллиона пачек сигарет общей стоимостью 37,5 миллиона евро.

Просители убежища, бежавшие из Украины из-за полномасштабного вторжения *россии, работали на трех нелегально действующих табачных фабриках. Они жили «в тесноте» в аварийных убежищах.

Чтобы не быть обнаруженными, украинцам не разрешали покидать заводские помещения. В полиции утверждают, что незаконно эксплуатирумые работали огромное количество времени.

Заводы в регионе Ла-Риоха на севере, в Севилье и Валенсии были оснащены машинами с «передовыми технологиями». Они могли производить 540 000 пачек сигарет в день. Сигареты продавались по всей Испании и за границу.

Расследование показало, руководители сети занимались отмыванием денег в особо крупных размерах, а также вели «роскошную жизнь» на морском курорте Марбелья на побережье Коста-дель-Соль.

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