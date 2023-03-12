В ISW рассказали о серьезных проблемах в кремле, с которыми столкнулся путин

Путин потерял контроль над информационным пространством в своей стране — ISW.

Согласно аналитикам, в кремле* происходит борьба между ключевыми членами ближайшего окружения президента россии владимира путина. Институт изучения войны (ISW) считает, что путин потерял контроль над информационным пространством в россии и что в окружении российского диктатора сейчас происходит внутреннее противостояние.

По данным ISW за 11 марта, мария захарова, официальный представитель министерства иностранных дел рф, подтвердила, что внутри кремля идет борьба и что кремль потерял и пока не контролирует централизованное информационное пространство в россии. Захарова также заявила, что, вероятно, президент путин не может повлиять на это.

Захарова отметила, что кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля за внутренним информационным пространством россии из-за борьбы между кремлевскими «элитами».

Эксперты утверждают, что заявление захаровой подтверждает несколько оценок, которое дает их институт. Кроме того, отмечается, что главарь группы «вагнера» евгений пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу «вагнера» в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начнет новую волну вербовки.

ISW напоминает, что группа «вагнера» недавно расширила рекрутинговые центры по всей россии, включая те, что ориентированы на вербовку молодежи.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.