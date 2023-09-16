В Италии в результате падения самолета на авто погибла девочка, в сети опубликованы кадры трагедии

Самолеты Aermacchi отличаются высокой надежностью и катастрофы с их участием большая редкость.

В итальянском городе Турин во время репетиции показательных полетов потерпел крушение легкий учебно-боевой самолет Aermacchi MB-339PAN.

Об этом информирует L`Identita.

Согласно сообщению, падая, самолет врезался в припаркованный автомобиль, в котором находилась семья. Начался пожар, в результате которого погибла 5-летняя девочка. Ее 9-летний брат и родители получили тяжелые травмы и ожоги.

При этом летчик самолета, после того как не смог спасти машину от падения, катапультировался.

Издание отмечает, что данный борт входил в состав пилотажно-демонстрационной группы Frecce Tricolori, входящей в состав ВВС Италии. Самолеты Aermacchi отличаются высокой надежностью и катастрофы с их участием большая редкость.

Курсор писал ранее, что в Негеве произошло крушение легкомоторного самолета, в результате происшествия погибла супружеская пара — Рони и Лилах Шошан из Лехавим.

Еще мы писали, что к северу от Нью-Йорка, в ближнем пригороде, разбился легкий самолет. На борту погибли двое ультраортодоксальных жителей Кливленда.

Напомним, что самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе города Покхара в туристическом районе Непала. На борту находились 68 пассажиров и и 4 члена экипажа.