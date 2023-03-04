Крушение самолета в Негеве: стали известны имена погибших

В субботу утром, 4 марта, в Негеве произошло крушение легкомоторного самолета, в результате происшествия погибла супружеская пара — Рони и Лилах Шошан из Лехавим.

Об этом пишет издание News.walla.

Воздушное судно, на борту которого находились мужчина и женщина в возрасте 55 и 51 года, разбился при заходе на аварийную посадку на шоссе 60. Пилот, по-видимому, пытался посадить самолет из-за неисправности, но аппарат камнем упал на разделительный барьер и загорелся. В итоге, ни Рони, ни Лилах не выжили.

שלושה ילדים נותרו יתומים: רוני ולילך שושן הם ההרוגים בהתרסקות המטוס הקל בדרום | לידיעה המלאה >>> https://t.co/wjy1DRT0Os@Itsik_zuarets

(צילום: רשתות חברתיות) pic.twitter.com/LYMq7zQSS5 — כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2023

На место инцидента были направлены профильные службы. В связи с трагическим инцидентом на несколько часов полиция перекрывала дорогу в двух направлениях. Сейчас выясняются обстоятельства, приведшие к авиакатастрофе.

«Курсор» писал ранее, что в районе на окраине села орехово* в валуйском районе произошло крушение самолета Су-25. Сообщается, что штурмовик упал на сарай с сеном, что вызвало возгорание, и здание было полностью уничтожено огнем.

Еще мы писали, что ВСУ в Бахмуте эффектно сбили российский самолет. Военные ГПСУ эффектно сбили реактивный самолет, по предварительной информации Су-25, который был уничтожен благодаря идеальных расчетам оператора ПЗРК из пограничного подразделения.

Напомним, что самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе города Покхара в туристическом районе Непала. На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Уже известно о 16 погибших. На месте ведутся спасательные работы.