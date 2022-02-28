В Израиле выявлено меньше 11 тысяч новых больных коронавирусом

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, ушли на карантин за сутки 19 486 человек. Всего в изоляции находятся 33 971. Скончались с начала эпидемии 10 154 человека.

За прошедшие сутки в Израиле было выявлено 10 тысяч 761 новых пациентов с коронавирусом. Так, в активных больных в стране сейчас 74 тысячи и 2. Из них 580 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество подключенных к аппаратам искусственной вентиляции (ИВЛ) опустилось до 217.

Согласно данным минздрава, коэффициент R составляет 0,68.

Что касается вакцинации, то одну дозу получили 6 миллионов 699 тысяч 11 человек. Две дозы получили 6 миллионов 120 тысяч 423 человека. Три прививки получили 4 миллиона 463 тысяч 439 человек.

Четыре прививки получили 726 тысяч 851 человек.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врач назвала новое последствие перенесенного коронавируса.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врач рассказала, от чего зависит тяжесть течения коронавируса.

Еще напомним, что ученые рассказали, как Covid изменил будущее медицины.

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