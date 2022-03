В Канаде хотят переименовать улицу, на которой находится посольство РФ, в честь Зеленского

Один из депутатов парламента Канады Чарли Ангус заявил, что стоит переименовать одну из улиц в столице страны в честь президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об улице, на которой находится российское посольство в Оттаве.

Этой идеей Ангус поделился в социальной сети Twitter.

Он заявил, что здание посольства РФ находится на улице Шарлотт-стрит, 285. Он предложил переименовать эту улицу в бульвар имени Владимира Зеленского.

Here’s a simple proposition.

The Russian Embassy in Canada is at 285 Charlotte Street in Ottawa.

Why don’t we rename it Zelensky Blvd?

Because from this moment on Volodymyr Zelensky has redefined Russia’s relationship with the world.@cmckenney @JimWatsonOttawa @dianedeans pic.twitter.com/Dyr5fQhOzk

— Charlie Angus (@CharlieAngusNDP) March 2, 2022