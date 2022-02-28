Российский рубль обвалился до исторического минимума

Российский рубль начал падать. Сообщается, что он упал практически на 35 процентов за последнее время. Кроме того, по неофициальным данным, падение российской валюты в регионах РФ более масштабное.

Российский рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума. Валюта потеряла больше 30 процентов стоимости к доллару и евро.

Об этом сообщает издание Forbes в России.

Так, на пике курс доллара утром в понедельник 28 февраля превышал 117 рублей, а вот курс евро – 132 рубля Важно, что такой показатель — это исторический максимум.

Напомним, что в связи с агрессией РФ против Украины многие страны мира решили ввести против России санкции. Многие эксперты говорят, что такие санкции — самые масштабные за всю историю современной Российской Федерации.

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