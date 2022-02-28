Российский рубль обвалился до исторического минимума

Российский рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума. Валюта потеряла больше 30 процентов стоимости к доллару и евро.
Об этом сообщает издание Forbes в России.
Так, на пике курс доллара утром в понедельник 28 февраля превышал 117 рублей, а вот курс евро – 132 рубля Важно, что такой показатель — это исторический максимум.
Ранее редакция нашего портала писала, что в банкоматах в Москве закончились деньги.
Кроме того, Курсор сообщал, что компания Google решила ввести свои санкции против России.
Еще напомним, что спикер Госдумы пожаловался, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета.
Путин начал угрожать ядерным оружием.
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