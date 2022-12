В Киеве призвали ликвидировать иранские заводы, производящие оружие для россии

Иранские заводы, производящие оружие для россии*, должны быть ликвидированы.

Об этом в своем Twitter заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Иран, планирующий увеличить поставки ракет и беспилотников для россии, нагло унижает институт международных санкций.

Важно отказаться от неработающих санкций, концепции недействующих резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк.

Iran, planning to boost missile, drone supplies for Russia, blatantly humiliates the institution of international sanctions…

Important to abandon nonworking sanctions, invalid UN resolutions concept, & move to more destructive tools – liquidation of plants, arrest of suppliers…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022