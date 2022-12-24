В Киеве призвали ликвидировать иранские заводы, производящие оружие для россии

По словам Михаила Подоляка, от неработающих санкций и концепции недействующих резолюций ООН пора перейти к более деструктивным инструментам.

Иранские заводы, производящие оружие для россии*, должны быть ликвидированы.

Об этом в своем Twitter заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Иран, планирующий увеличить поставки ракет и беспилотников для россии, нагло унижает институт международных санкций.

Важно отказаться от неработающих санкций, концепции недействующих резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк.

Iran, planning to boost missile, drone supplies for Russia, blatantly humiliates the institution of international sanctions…

Important to abandon nonworking sanctions, invalid UN resolutions concept, & move to more destructive tools – liquidation of plants, arrest of suppliers… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022

Как сообщал Курсор, российская федерация выпустила по Украине уже почти треть закупленных у Ирана дронов-камикадзе Шахед. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он уточнил, что рф договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников и уже использовала для атак по Украине 540 из полученных дронов.

По словам Буданова, россияне используют смертоносное оружие в основном в тактических ударах вдоль линии фронта и по объектам украинской энергетической инфраструктуры. При этом большинство дронов-камикадзе сбиваются украинскими военными.

Ранее Курсор писал о том, что американский лидер Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин не собирается прекращать войну в Украине, но у него не получится достигнуть своей цели.

Наша редакция писала, что в США сделали заявление о поставках россии иранских ракет. По словам Джона Кирби, Тегеран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, которые рф «использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

Напомним, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!